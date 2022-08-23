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على بُعد أيام من انتهاء شهر آب ومع عودة القسم الأكبر من المغتربين إلى البلدان التي يقيمون فيها مع انتهاء إجازاتهم ولاسيما وان المدارس قد فتحت أبوابها في العديد من الدول في أوروبا وأميركا والخليج، الا ان الصيفية لم تنتهِ بعد كما ان قسما من المغتربين اختار أن يُغادر لبنان في الأول من أيلول أو في منتصفه.ومن الملاحظ ان المهرجانات والحفلات في عدد من القرى ستستمر حتى نهاية الصيف، وقد شهد "مهرجان الزهور" الذي أقيم في عطلة نهاية الأسبوع الماضي في بلدة حصرون في قضاء بشري إقبالا كبيرا من المُقيمين والمُغتربين على حد سواء إضافة إلى أجانب اختاروا على الرغم من الظروف الصعبة لبنان لقضاء عطلتهم.ويؤكد عدد كبير من العاملين في القطاع السياحي ان صيف 2022 كان مميزا ومزدهرا وعوّض عن السنتين الماضيتين بعد توقف قسري جراء انتشار فيروس كورونا والأزمة الاقتصادية التي عصفت بلبنان، آملين في ان ينسحب هذا الأمر في موسم الخريف وفي فترتي الميلاد ورأس السنة.