Advertisement

لبنان

بو حبيب: موقف لبنان موحّد

Lebanon 24
23-08-2022 | 08:17
A-
A+
Doc-P-983499-637968643792342011.png
Doc-P-983499-637968643792342011.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 استقبل رئيس الرابطة المارونية السفير خليل كرم في مقر الرابطة وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال عبدالله بو حبيب في حضور الرئيس السابق للرابطة النائب السابق نعمة الله ابي نصر واعضاء المجلس التنفيذي.
Advertisement
 
وشكر الوزير بوحبيب رئيس الرابطة واعضاء المجلس التنفيذي على دعوتهم له لعقد لقاء تشاور وحوار.
وفي موضوع ترسيم الحدود البحرية، أكد "موقف لبنان الموحد، وخصوصا الخط 23 وحقل قانا"،مشيرا إلى أن "المفاوضات مستمرة في انتظار أن يتبلغ لبنان الموقف الاسرائيلي من الوسيط الأميركي عاموس هوكشتاين الذي لم يتحدد موعد زيارته المرتقبة إلى بيروت بعد".
في ما يتعلق بموضوع النازحين السوريين، أكد الوزير بوحبيب "وحدة الموقف اللبناني وقد أُلفت لجنة وزارية لمتابعة هذا الملف". وتطرق إلى إجتماع بروكسل٦ الاخير، حيث "طلب لبنان مساعدة الاتحاد الأوروبي على اعادة النازحين السوريين إلى بلادهم ووضع خارطة طريق تدريجية بالتعاون مع لبنان من شأنها تنظيم هذه العودة". وأشار بوحبيب إلى أن الدول العربية أيدت الموقف اللبناني، بعكس بعض الدول الاوروبية النافذة التي ما زالت تعارض وتطالب بدمج النازحين السوريين بالمجتمع اللبناني".
المصدر: الوكالة الوطنية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:41 | 2022-08-23
12:27 | 2022-08-23
12:22 | 2022-08-23
12:16 | 2022-08-23
12:09 | 2022-08-23
12:01 | 2022-08-23
فيديو
lebanon 24
07:55 | 2022-08-23 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website