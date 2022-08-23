الحلبي أطلق ورئيسة المركز التربوي عشرة أطر مرجعية ومؤلفات تتعلق بالمدرسة الفعالة

أطلق وزير التربية والتعليم العالي الدكتور عباس الحلبي ورئيسة المركز التربوي للبحوث والإنماء البروفسورة هيام إسحق عشرة من الأطر المرجعية والمؤلفات المتعلقة بالإعتماد الأكاديمي والمعايير المحدثة للمدرسة الفعالة، والإطار المرجعي للشراكات المجتمعية، ودراسة بحثية حول التطوير المهني المستمر لمدير المدرسة والإدارة التربوية، وأدوات تقويم الكفايات بناء على الإطار المرجعي لكفايات المدير.

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وتم الإطلاق في حفل نظمه المركز التربوي في مبنى المطبعة، في حضور مدير المجلس الثقافي البريطاني دايفيد نوكس ومدير التعليم الثانوي خالد فايد، مدير التعليم الأساسي جورج داوود، مديرة المديرية الإدارية المشتركة سلام يونس، مديرة برنامج التعليم الشامل صونيا خوري، ورئيس دائرة التعليم الإبتدائي هادي زلزلي، ورئيسة دائرة الإمتحانات أمل شعبان، وحضر من المركز التربوي رئيسة مكتب الإعداد والتدريب رانيا غصوب، رئيس مكتب التجهيزات والوسائل التربوية جورج نهرا، مدير مشروع القرض الدولي S2R2 الدكتور جهاد صليبا، منسق الوحدات الفنية باسم عيسى، ومنسقة الهيئة الأكاديمية رنا عبد الله، ورؤساء أقسام المواد الدراسية.

كما حضر الأمين العام للمدارس الإنجيلية الدكتور نبيل قسطة، وممثلون عن عدد من المؤسسات التربوية الخاصة ومشروع كتابي الممول من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، وجمع من الخبراء في التربية والإدارة والتكنولوجيا وغيرها.