مدير يطلق النار على التلاميذ... اليكم الرواية كاملة

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أفادت المعلومات عن قيام أحد مدراء المدارس في منطقة المرج باطلاق النار على بعض الاطفال.وفي التفاصيل، ووفقا لما روت السيدة أمل أبو حمدان، وهي من سكان منطقة المرج لـ "لبنان ٢٤" فان ابنها برفقة أصدقائه توجهوا الى ملعب المدرسة ليل الاثنين الفائت لممارسة رياضة كرة السلة، وأثناء تواجدهم في الملعب تعرضوا لاطلاق النار وتحديدا لـ5 طلقات نارية من قبل المدير المذكور.وبعد اطلاقه النار، توجه المدير الى الملعب وخاطب احدى الفتيات قائلا لها : "هيك عالم وهيك بلد هيك بدكن".ووفقا للمعلومات، فان الجيش داهم منزل المدير لكنه لم يعثر عليه، والحادثة يتم متابعتها من قبل الأجهزة الامنية والقضائية المختصة.ويشير بعض الاهالي في منطقة المرج الى ان المدير قام باطلاق النار ظنا منه ان لصوصا دخلوا الى حرم المدرسة.