هل تلقى لبنان عرضا تركيا للاستثمار والحفر في المنطقة البحريّة الجنوبيّة؟

أعلن وزير الطاقة في حكومة تصريف الاعمال وليد فياض لـ"الميادين" أنّ "الوزارة لم تتلق أي عرض رسمي أو غير رسمي من تركيا". وأضاف: "البلوك رقم 9 ملزم لشركة "توتال"، وحين كنت في تركيا لم يفاتحني أحد بالموضوع".

وكانت وكالة "سبوتنيك"، نقلت عن مصدر رسمي قوله إنّ "لبنان تلقى عرضا تركيا أوّليّاً للاستثمار والحفر في البلوكات النفطية والغازية اللبنانية لاسيما الحدودية منها". وأوضح المصدر أنّ "العرض التركي يُظهر إرادة جدّية بالاستكشاف والحفر والاستثمار في البلوك رقم 9، وعلى طول الحدود البحرية الجنوبية". وأشار المصدر إلى أنّ "الشركات الأوروبية العاملة في مجال التنقيب في لبنان، تحديداً "توتال" الفرنسية، ارتبكت من العرض التركي، مما يعني إمكانية أن تبادر إلى تسريع عمليات الاستكشاف في البلوكين 4 و9".