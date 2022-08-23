Advertisement

لبنان

ميشال المر زار قائد الجيش: لدعم الجيش والوقوف الى جانبه

Lebanon 24
23-08-2022 | 10:15
A-
A+
Doc-P-983530-637968719455061107.jpg
Doc-P-983530-637968719455061107.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 
 
صدر عن المكتب الاعلامي للنائب ميشال المر، البيان التالي:
 
زار النائب ميشال المر قائد الجيش العماد جوزف عون في مكتبه في اليرزة اليوم وعرض معه المستجدات العامة في البلاد. 
Advertisement
ونوه النائب المر بتضحيات الجيش اللبناني وقيادته خاصة في هذه المرحلة الصعبة معتبرا ان المؤسسة العسكرية هي العمود الفقري والاساسي للاستقرار والسيادة وضمان الامن والامان للبنانيين. 
ودعا النائب المر الى دعم الجيش والوقوف الى جانبه وتلبية حاجاته لكي يستمر في اداء واجباته كما عودنا على افضل وجه، واكد ان الجيش هو خط احمر لا بد من صونه ومؤازرته خاصة في ظل هذه الظروف المصيرية.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:41 | 2022-08-23
12:27 | 2022-08-23
12:22 | 2022-08-23
12:16 | 2022-08-23
12:09 | 2022-08-23
12:01 | 2022-08-23
فيديو
lebanon 24
07:55 | 2022-08-23 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website