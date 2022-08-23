ميشال المر زار قائد الجيش: لدعم الجيش والوقوف الى جانبه

صدر عن المكتب الاعلامي للنائب ميشال المر، البيان التالي:

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زار النائب ميشال المر قائد الجيش العماد جوزف عون في مكتبه في اليرزة اليوم وعرض معه المستجدات العامة في البلاد.ونوه النائب المر بتضحيات الجيش اللبناني وقيادته خاصة في هذه المرحلة الصعبة معتبرا ان المؤسسة العسكرية هي العمود الفقري والاساسي للاستقرار والسيادة وضمان الامن والامان للبنانيين.ودعا النائب المر الى دعم الجيش والوقوف الى جانبه وتلبية حاجاته لكي يستمر في اداء واجباته كما عودنا على افضل وجه، واكد ان الجيش هو خط احمر لا بد من صونه ومؤازرته خاصة في ظل هذه الظروف المصيرية.