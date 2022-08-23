مجموعة من الافاعي تعيش داخل احد المنازل... اليكم التفاصيل



أفادت مندوبة "لبنان 24" عن العثورعلى مجموعة من الأفاعي داخل احد المنازل في بلدة إيزال في الضنية، وقال صاحب المنزل انه لا "يستطيع الدخول إلى منزله خوفا على أولاده من الافاعي".

Advertisement