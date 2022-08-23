Advertisement

لبنان

مجموعة من الافاعي تعيش داخل احد المنازل... اليكم التفاصيل

Lebanon 24
23-08-2022 | 10:20
A-
A+
Doc-P-983535-637968726685162196.jpg
Doc-P-983535-637968726685162196.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن العثورعلى مجموعة من الأفاعي داخل احد المنازل في بلدة إيزال في الضنية، وقال صاحب المنزل انه لا "يستطيع الدخول إلى منزله خوفا على أولاده من الافاعي".
 
Advertisement
 
مواضيع ذات صلة
نيويورك تايمز: ترمب احتفظ بـ 300 وثيقة سرية في منزله بفلوريدا
lebanon 24
23/08/2022 20:02:20 Lebanon 24 Lebanon 24
بقبلة رومنسية عاصي الحلاني يحتفل بعيد ميلاد زوجته.. وفخامة منزلهما في المونتيفردي حديث المتابعين (صور وفيديو)
lebanon 24
23/08/2022 20:02:20 Lebanon 24 Lebanon 24
مذكرة من ترامب للمحكمة بعد تفتيش منزله.. ماذا جاء فيها؟
lebanon 24
23/08/2022 20:02:20 Lebanon 24 Lebanon 24
مصدر إعلامي: ترمب سيمثل نفسه في قضية مداهمة منزله بفلوريدا بعد أن فشل في توكيل محام
lebanon 24
23/08/2022 20:02:20 Lebanon 24 Lebanon 24

أفاعي

منزل

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:41 | 2022-08-23
12:27 | 2022-08-23
12:22 | 2022-08-23
12:16 | 2022-08-23
12:09 | 2022-08-23
12:01 | 2022-08-23
فيديو
lebanon 24
07:55 | 2022-08-23 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website