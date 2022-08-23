المرتضى من نقابة محامي طرابلس: استذكار لزمن جميل مضى وتطلع الى مستقبل أفضل

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زار وزير الثقافة في حكومة تصريف الاعمال القاضي محمد وسام المرتضى مقر نقابة المحامين في الشمال حيث كانت في استقباله النقيبة ماري - تريز القوال واعضاء مجلس النقابة وعدد من المحامين وفي حضور رئيس اللجنة الوطنية لليونسكو المحامي شوقي ساسين.وكان المرتضى غرد عبر حسابه على "توتير" عن الزيارة: "اليوم لقاء مع سعادة نقيبة المحامين في الشمال الاستاذة الرصينة الراقية ماري - تيريز القوال في حضور النقيب المقدم والاستاذ شوقي ساسين رئيس اللجنة الوطنية لليونسكو وعدد من الاساتذة المحامين، واستذكار لزمن جميل مضى وتطلع الى مستقبل عساه ليس ببعيد يكون افضل من واقعنا".