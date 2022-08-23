الابيض بحث مع وفد من البنك الدولي في مشاريع التعاون

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وتركز البحث على المشاريع المشتركة التي يتم تنفيذها بين الجانبين، وما يمكن الاتفاق عليه من مشاريع مستقبلية في مجال الدواء والإستشفاء بهدف تعزيز الخدمات الصحية للمرضى في لبنان. إستقبل وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور فراس الأبيض في مكتبه في الوزارة، وفدا من البنك الدولي ضم عميد مجلس المديرين التنفيذيين الدكتور ميرزا حسن والمدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط جان كريستوف كاريه وممثلة البنك الدولي في لبنان منى قوزي.وتركز البحث على المشاريع المشتركة التي يتم تنفيذها بين الجانبين، وما يمكن الاتفاق عليه من مشاريع مستقبلية في مجال الدواء والإستشفاء بهدف تعزيز الخدمات الصحية للمرضى في لبنان.

وكان الابيض استقبل في مكتبه في الوزارة سفير اجمهورية الاسلامية الايرانية الجديد في لبنان مجتبى أماني في زيارة بروتوكولية للتعارف. وكانت مناسبة للبحث في المجالات الممكنة للتعاون المشترك.