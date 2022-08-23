سعر دولار "صيرفة" يرتفع اليوم.. كم أصبح؟

أعلن مصرف لبنان، اليوم الثلاثاء، أن حجم التداول على منصة "صيرفة" بلغ لهذا اليوم 40 مليون دولار أميركي بمعدل 27200 ليرة لبنانية للدولار الواحد، وفقاً لأسعار صرف العمليات التي نُفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة.

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وأضاف: "على المصارف ومؤسسات الصرافة الإستمرار بتسجيل كافة عمليات البيع والشراء على منصة صيرفة وفقاً للتعاميم الصادرة بهذا الخصوص".

يُشار إلى أن سعر دولار "صيرفة" سجل يوم أمس 27100 ليرة لبنانية.