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لبنان

ثلاث حالات وفاة بكورونا في لبنان.. ما جديد الإصابات؟

Lebanon 24
23-08-2022 | 12:22
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أعلنت وزارة الصحة العامة عن تسجيل 896 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد التراكمي للإصابات منذ بدء انتشار الوباء إلى 1205169. 
 
كما وسجل لبنان ثلاث حالات وفاة ما رفع العدد التراكمي للوفيات إلى 10609. 
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