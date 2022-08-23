كلامٌ أممي جديد بشأن لبنان.. ماذا فيه؟

أكّدت المنسّقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا أنّ هناك إمكانات بشرية واقتصادية هائلة في طرابلس، على الرغم من ارتفاع مستويات الفقر والظروف المعيشية الصعبة التي تفاقمت بسبب الأزمة الاجتماعية والاقتصادية في البلاد.

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وخلال مشاركتها في لقاء في عاصمة الشمال، أوضحت فرونتسكا أنّ " استقرار لبنان وتعافيه على المدى الطويل يعتمدان أيضاً على دعم وتطوير المناطق المختلفة وتلبية احتياجاتها"، وأضافت: "لقد أصبح من الضروري تنفيذ إصلاحات حقيقية لمواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية بطريقة مستدامة".

ولفتت إلى أنّ "جهود المنظمات غير الحكومية الفاعلة تكمل جهود الدولة والمانحين في دعم السلام والتنمية المستدامة في البلاد"، مؤكدة "التزام الأمم المتحدة بدعم استقرار لبنان وأمنه وانمائه وجهوده للتعافي".