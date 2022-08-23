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لبنان

جنبلاط يرفض تسمية بديل عن وزير المهجرين.. إليكم التفاصيل

Lebanon 24
23-08-2022 | 13:30
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أفادت معلومات قناة الـ"أم تي في" أن رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط رفض طلب الرئيس المكلف تشكيل الحكومة نجيب ميقاتي تسمية بديل عن وزير المهجرين عصام شرف الدين لعدم رغبته في التدخل بتشكيل الحكومة.
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جنبلاط

ميقاتي

شرف الدين

الحكومة

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