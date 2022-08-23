ارتفاعٌ جديد لأسعار بطاقات التشريج.. إليكم آخر الأرقام

منذ أسبوعٍ وحتى اليوم الثلاثاء، ارتفعَ سعر الدولار على منصة "صيرفة" 1000 ليرةٍ لبنانية ليصل إلى 27200 بعدما كان 26200 قبل 7 أيام.

عملياً، فإن هذا الأمر انسحبَ بقوّة على أسعار بطاقاتِ التشريج للخطوط المُسبقة الدّفع، إذ شهدت ارتفاعاً أيضاً بحُكمِ ارتباطها بمنصّة "صيرفة" بشكلٍ مباشر.

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فعلى سبيل المثال، فإنّ سعر بطاقة الـ22.37 دولاراً ارتفع سعرها أكثر من 25 ألف ليرة لتصبح بـ687 ألف ليرة تقريباً، في حين أنّ بطاقة الـ4.50 دولاراً شهدت قفزة بنحو 5 آلاف ليرة لتصبح بـ136 ألف ليرة.

هنا، الأسعارُ هذه منصوص عليها ضمن المواقع الالكترونية لشركتي الاتصالات "ألفا" و "تاتش"، لكنّها ليست نفسها في السوق.

في السياق، يقولُ صاحب متجرٍ لبيع الخطوط المسبقة الدفع لـ"لبنان24": "كل الأسعار ارتفعت مع ارتفاع صيرفة.. بطاقة الـ4.50 دولاراً تباع الآن بـ160 ألف ليرة، في حين أن بطاقة الـ22.73 دولاراً باتت تُباع بسعر يتراوح بين 720 و 730 ألف ليرة".