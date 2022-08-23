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لبنان

تسعيرة المولّدات الجديدة بالأرقام.. هكذا ستُصبح قريباً!

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
23-08-2022 | 13:58
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قالت مصادر ناشطة في قطاع المولدات لـ"لبنان24" إنّه "من المتوقع أن يشهد سعر الكيلوواط ارتفاعاً جديداً مطلع شهر أيلول المقبل"، مشيرة إلى أن "التسعيرة الجديدة قد تتراوح بين 15200 و 16500 ليرة لبنانية، علماً أنها ناهزت حالياً الـ15 ألف ليرة لبنانية".
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ووفقاً للمصادر، فإنّ "الارتفاع المُتواصل في سعر المازوت سيساهم بدرجةٍ كبيرة في ارتفاع قيمة الكيلوواط المالية"، وأضافت: "اليوم، ومع ارتفاع سعر الدولار، فإن التسعيرة يجب أن تأخذ منحى تصاعدياً باعتبار أن كل المستلزمات المطلوبة للمولدات ازداد سعرها".
وختمت: "الأيام المقبلة كفيلة لكشف مسار الدولار، وهناك مخاوف من ارتفاعٍ إضافي في سعره".
المصدر: خاص "لبنان 24"

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