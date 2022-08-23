تسعيرة المولّدات الجديدة بالأرقام.. هكذا ستُصبح قريباً!

قالت مصادر ناشطة في قطاع المولدات لـ"لبنان24" إنّه "من المتوقع أن يشهد سعر الكيلوواط ارتفاعاً جديداً مطلع شهر أيلول المقبل"، مشيرة إلى أن "التسعيرة الجديدة قد تتراوح بين 15200 و 16500 ليرة لبنانية، علماً أنها ناهزت حالياً الـ15 ألف ليرة لبنانية".

Advertisement

ووفقاً للمصادر، فإنّ "الارتفاع المُتواصل في سعر المازوت سيساهم بدرجةٍ كبيرة في ارتفاع قيمة الكيلوواط المالية"، وأضافت: "اليوم، ومع ارتفاع سعر الدولار، فإن التسعيرة يجب أن تأخذ منحى تصاعدياً باعتبار أن كل المستلزمات المطلوبة للمولدات ازداد سعرها".

وختمت: "الأيام المقبلة كفيلة لكشف مسار الدولار، وهناك مخاوف من ارتفاعٍ إضافي في سعره".