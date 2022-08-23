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لبنان
فرنجية بحث مع نواب التكتل "الوطني المستقل" مختلف القضايا والمستجدات
Lebanon 24
23-08-2022
|
14:29
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التقى رئيس تيار المرده سليمان فرنجية في بنشعي نواب "التكتل الوطني المستقل": فريد الخازن، وليم طوق، ميشال المر وطوني فرنجية، وكان بحث في مختلف القضايا والمستجدات.
ووفقاً للوكالة الوطنية للإعلام، فقد استبقى فرنجية نواب التكتل الى مائدة الغذاء.
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