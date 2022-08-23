فرنجية بحث مع نواب التكتل "الوطني المستقل" مختلف القضايا والمستجدات

التقى رئيس تيار المرده سليمان فرنجية في بنشعي نواب "التكتل الوطني المستقل": فريد الخازن، وليم طوق، ميشال المر وطوني فرنجية، وكان بحث في مختلف القضايا والمستجدات.



ووفقاً للوكالة الوطنية للإعلام، فقد استبقى فرنجية نواب التكتل الى مائدة الغذاء.

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