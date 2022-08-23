الوضع متوتّر.. الجيش يشتبك مع مُسلّحين في الشويفات!

تشهدُ منطقة صحراء الشويفات اشتباكات مُسلّحة بين قوة من الجيش وتجار مخدرات.

ووفقاً لقيادة الجيش، فقد أسفرت الأحداث عن سقوط جرحى من العسكريين والمسلحين، في حين جرى توقيف عدد من المطلوبين.