أصوات سيارات الأطفاء تغمرُ أرجاء مدينة صور.. ماذا يجري؟

اندلع حريق كبير، مساء اليوم، في الملعب الرومانيّ لمدينة صور، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان24" في الجنوب.

وبحسب المعلومات، فإنّ فرق الإطفاء هرعت إلى المكان، والعملُ جارٍ على إخماد النيران.