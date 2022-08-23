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لبنان

أصوات سيارات الأطفاء تغمرُ أرجاء مدينة صور.. ماذا يجري؟

Lebanon 24
23-08-2022 | 15:12
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اندلع حريق كبير، مساء اليوم، في الملعب الرومانيّ لمدينة صور، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان24" في الجنوب.
 
وبحسب المعلومات، فإنّ فرق الإطفاء هرعت إلى المكان، والعملُ جارٍ على إخماد النيران. 
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