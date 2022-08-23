جميل السيّد يكشف عن خطوة أدّت لـ"تبخّر" ملايين الدولارات.. ماذا قال؟

غرد النائب جميل السيد عبر حسابه على التويتر قائلاً: "سمحت الدولة لشركات الطيران والخدمات بالمطار إستيفاء 50$ نقداً لفحص PCR وتحويلها للجامعة اللبنانية، جمعت الشركات 52 مليون $ نقداً من المسافرين لكن حوّلته شيكات(لولار) للجامعة أي بقيمة 5 ملايين$ نقدي! 42 مليون$ نقدي تبخروا، الحوت يرفض التسديد والتذاكر المخفّضة ربطَتْ ألسِنة السياسيين".

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