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لبنان

جميل السيّد يكشف عن خطوة أدّت لـ"تبخّر" ملايين الدولارات.. ماذا قال؟

Lebanon 24
23-08-2022 | 15:36
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غرد النائب جميل السيد عبر حسابه على التويتر قائلاً: "سمحت الدولة لشركات الطيران والخدمات بالمطار إستيفاء 50$ نقداً لفحص PCR وتحويلها للجامعة اللبنانية، جمعت الشركات 52 مليون $ نقداً من المسافرين لكن حوّلته شيكات(لولار) للجامعة أي بقيمة 5 ملايين$ نقدي! 42 مليون$ نقدي تبخروا، الحوت يرفض التسديد والتذاكر المخفّضة ربطَتْ ألسِنة السياسيين".
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