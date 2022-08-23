جميل السيّد يكشف عن خطوة أدّت لـ"تبخّر" ملايين الدولارات.. ماذا قال؟

سمحت الدولة لشركات الطيران والخدمات بالمطار إستيفاء ٥٠$ نقداً لفحص PCR وتحويلها للجامعة اللبنانية،
جمعت الشركات ٥٢ مليون$ نقداً من المسافرين
لكن حوّلته شيكات(لولار)للجامعة أي بقيمة ٥ ملايين$ نقدي!
٤٧ مليون$ نقدي تبخروا،
الحوت يرفض التسديد
والتذاكر المخفّضة ربطَتْ ألسِنة السياسيين
— اللواء جميل السيّد (@jamil_el_sayyed) August 23, 2022
سمحت الدولة لشركات الطيران والخدمات بالمطار إستيفاء ٥٠$ نقداً لفحص PCR وتحويلها للجامعة اللبنانية،
جمعت الشركات ٥٢ مليون$ نقداً من المسافرين
لكن حوّلته شيكات(لولار)للجامعة أي بقيمة ٥ ملايين$ نقدي!
٤٧ مليون$ نقدي تبخروا،
الحوت يرفض التسديد
والتذاكر المخفّضة ربطَتْ ألسِنة السياسيين