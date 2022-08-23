مقدمات النشرات المسائية

بين هبوط وصعود تتأرجح المعطيات المحيطة بالملف الحكومي والمساعي الجارية على خطه.جديدها لقاء ثان في زمن الاشتياق بين عون وميقاتي علمت الNBN أنه سيعقد غدا للبحث في تركيبة ال24 التي اقترحها ميقاتي والذي أجرى فيها تعديلا على التعديل ومسودة حكومية ثلاثينية بزيادة 6 وزراء بدء الحديث الجدي بشأنها بحسب المعلومات.وإلى أن تترجم عمليا هذه المعطيات سلبا أو إيجابا يبقى من الضرورة الإقلاع عن لعبة إستنزاف الوقت ومن الواجب اختزال الخلافات والحسابات الضيقة ولاسيما ان لبنان قاب قوسين أو أدنى من بدء المهلة الدستورية لانتخاب رئيس للجمهورية كما أنه في قلب العاصفة الاقتصادية والمالية والمعيشية جراء فلتان دولار السوق السوداء مؤججا أسعار السلع ولاسيما الحيوية منها.أما المحروقات فإنها تواجه إحتمالات تجريدها كليا من الدعم مع كل المحاذير المترتبة على مثل هذه الخطوة.وبالنسبة لتسعيرة العشرين ألف ليرة للدولار الجمركي يبدو أنها طويت راهنابانتظار "ترسيم" بديل منطقي ومقبول.اما الترسيم البحري الحدودي فجديده إعلان الولايات المتحدة بلسان وزارة خارجيتها أن الحل ممكن.في المقابل ترك الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله "الإحداثيات" إلى الأيام القليلة المقبلة على إعتبار ان من أنتظر عشرات السنين يمكنه ان "ينتظر كم يوم".23 آب 1982- 23 آب 2022. أربعون عاما تماما إنقضت على انتخاب الشيخ بشير الجميل رئيسا للجمهورية اللبنانية. يومها اعتقد اللبنانيون أن آلامهم لا بد أن تنتهي، وأن زمن قيامتهم لا بد أن يبدأ. لكن المؤامرة كانت أكبر. إغتيل الرئيس القوي الحقيقي قبل أن يصل إلى قصر بعبدا، واغتيل معه الحلم بلبنان القوي. ومنذ ذاك التاريخ واللبنانيون يتنقلون من خيبة إلى أخرى، ولبنان يتدحرج من انهيار إلى آخر. والمهزلة لا تتوقف. وآخر فصولها يتجلى في حكومة لا تتألف، لأن المسؤولين عن تأليفها منشغلون بحصصهم فيها، ويتناسون أن البلد على شفير الإنهيار، وأن لا شيء سيبقى ليخضعوه لمحاصصاتهم.صحيح أن رئيس الحكومة، كما تذكر المعلومات، سيزور بعبدا غدا. لكن كل المعلومات تؤكد من جهة ثانية أن الزيارة ستكون شكلية لا أكثر ولا أقل. فالهوة بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة تتسع يوما بعد يوم، لأن مطالب جبران باسيل تتكفل بجعل كل إمكانية اتفاق صعبة حتى لا نقول مستحيلة. فهل قدر لبنان واللبنانيين أن يعيشوا تحت رحمة المطالب الباسيلية التعجيزية عند كل استحقاق سياسي ودستوري ؟ماليا، التخبط سيد الموقف. فمشروع الدولار الجمركي سقط موقتا على الاقل. اذ ثبت بعد كثير من الاخذ والرد انه يحتاج الى قانون من مجلس النواب، ولا شيء يدل على ان البرلمان في وارد اقرار قانون بهذا الشأن .والسبب ان البرلمان غير مقتنع بما تفعله الحكومة ماليا، ويرى ان خطواتها عشوائية ، لا تستند الى خطة اقتصادية شاملة. بل ان الخطة غير موجودة اصلا، وكل ما يحصل هو سن قوانيين صورية لارضاء الـimf كما قال رئيس لجنة الادارة والعدل النائب جورج عدوان.قضائيا، اعتكاف القضاة مستمر، لحين تحقيق مطالب القضاة وتنفيذها. فاي دولة يمكن ان تستمر بلا قضاء وبلا عدالة ؟ تزامنا، سقطت اليوم صوامع الجزء الشمالي من مرفأ بيروت وانهارت انهيارا تماما .فهل سيكون مصير الصوامع الجنوبية مماثلا، في ظل اهمال الجهات المعنية الحرائق، وذلك بغية ازالة آخر ما يذكر بجريمة العصر؟مرة أخرى كم نفتقد الى رئيس قوي حقا، كم نفتقد الى بشير الجميل آخر. فهل يتحول الحلم حقيقة هذه المرة؟هي ابجدية النصر التي تلاها الامين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصر الله، ترجمها الصهاينة سريعا معادلة رعب تعلو كل اولوياتهم..فالمعادلة البحرية المضيقة لهامش المناورة، لا تزال واضحة بحسب سيد المقاومة، وكل تهديداتهم تافهة، وننتظر بضعة ايام لنبني على الشيء مقتضاه كما قال، فكان مقتضى هذا الكلام في ارجاء الكيان المؤقت دعوات للتعامل بجدية مع التهديد القادم من الشمال، وعدم اللعب بالمواقيت وعدم الخطأ بالحسابات.وبدا محللوهم وهم يحسبون صواريخ المقاومة ويجمعون الخسائر المفترضة، فيما المفترض بحسب ما نقلوه عن قادتهم أن يكون هناك سماح لاستخراج النفط من لبنان مقابل استخراجهم من كاريش .خلاصة لا تكون بالكلام او التمنيات، بل الطريق اليها يعرفه الصهاينة ومندوبهم الاميركي عاموس هوكشتاين – وهو القبول بالمطالب اللبنانية..وحتى يطلب الموفد الاميركي مواعيد من المسؤولين اللبنانيين عائدا بالجواب الصهيوني، فان الامور على حالها، وكل ما يقال سلبا او ايجابا مجرد تخمينات من البعض وامنيات عند آخرين ..عند آخر الاخبار على الساحة الداخلية لا جديد، والحال السياسية المتصدعة كبقايا اهراءات القمح التي تكابد من اجل البقاء، اما الازمة الباقية والمتمددة بفعل العجز حينا والتسويف احيانا، فقد فتح وزير الاشغال والنقل علي حمية كوة معتبرة في جدارها، عسى ان يعتبر الباحثون عن ايرادات لخزينة الدولة من جيوب المحتاجين والفقراء.بالارقام التي لا تقبل الاجتهاد ولا التكذيب شرح الوزير عن ملايين الدولارات التي جمعتها وزارته بشهر واحد لمصلحة خزينة الدولة من مرفق واحد كمرفإ طرابلس مثلا، او مرفإ بيروت، فضلا عن المطار، متحدثا عن قدرة وزارة الاشغال لوحدها لسد عجز الموازنة، فيما عدم الاتزان لدى البعض يدفعه لمواصلة الرهان، بل الارتهان للقروض الدولية، المسيجة باملاءات سياسية، بدل العمل في جميع القطاعات لتحسين الايرادات وحتى تحسين شروط المفاوضات مع الصناديق الدولية..في صندوق فيينا ما ليس معروفا الى الآن، وسط تسويف اميركي وتأكيد اوروبي على معقولية الرد الايراني، اما في العراق فأكثر الدعوات من مختلف الاطراف هي لتحكيم العقل والاحتكام الى الحوار..لا يزال اللبنانيون يترقبون خرقا ما على مستويي المفاوضات النووية الأميركية-الإيرانية، والترسيم البحري الحدودي الجنوبي، معولين على انعكاسهما ايجابا على استحقاقات الداخل، خصوصا أن أقل من عشرة أيام تفصلنا عن الموعد الدستوري لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، والجميع يتصرفون وكأن الشغور واقع لا محال، مع خطر إضافي يتمثل بعدم وجود حكومة كاملة الصلاحية كي تتسلم الصلاحيات الرئاسية في حال وقوع المحظور.فالمرشحون الرئاسيون الجديون غائبون عن السمع، تاركين الساحة لغير الجديين أو الباحثين عن أضواء. أما القوى السياسية، فيتحين بعضها اللحظة السياسية المناسبة للانقضاض على البعض الآخر، بلا اعتبار لمصلحة وطنية، أو لبرنامج واضح المعالم للخروج من الأزمة.واليوم، نقل زوار بعبدا رغبة رئيس الجمهورية في تشكيل حكومة جديدة بالاتفاق مع رئيس الحكومة المكلف وفقا لقواعد الدستوري والشراكة الوطنية، مع التشديد على ان البحث مفتوح ومتواصل وسيستمر خلال الساعات القليلة المقبلة على امل الوصول الى تفاهم.أما على خط الترسيم، ففهم زوار بعبدا ان هذا الملف ماض في الطريق الصحيح الذي سيحفظ حقوق لبنان في مياهه وثرواته، وان كل المعطيات تشير الى ان الوصول الى هذه الحقوق لن يطول وان الوسيط الاميركي اموس هوكشتاين يتابع اتصالاته مع الجانب الاسرائيلي وفق ما تم الاتفاق عليه خلال زيارته لبعبدا في الاول من آب.والمهم في هذا المجال وفق زوار بعبدا، ان يبقى الموقف اللبناني موحدا لانه اساس قوة لبنان، مع تفادي المزايدات التي تؤثر سلبا في مسألة حساسة كهذه تتعلق بالسيادة والكرامة الوطنية.بالجملة تتراكم الملفات والأزمات : قضاة، اساتذة، موظفو قطاع عام الجامع المشترك بينهم الإضراب المستمر أو التلويح به.القضاة عقدوا جمعية لكن لا حل في الأفق سوى الوعود، الملف التربوي حضر اليوم في اجتماع موسع في السرايا، والنقاش تركز على خطوات للعام الدراسي، لكن لا تقول فول حتى يصير بالمكيول.الدولار الجمركي معلق لأن لا أحد يريد أن يحمل دمه، تشكيل الحكومة يتكرر الحديث عنه كل يوم، وآخر الأحاديث ان لقاء رابعا سيعقد غدا في قصر بعبدا بين الرئيس المكلف ورئيس الجمهورية، وحول هذا اللقاء المرتقب ترسم سيناريوهات عدة، تماما كما رسمت سيناريوهات في اللقاءات السابقة، في ظل الألغام على حالها والعجز عن فكفكتها لجهة تطيير وزراء او طرح وزراء جدد.دوليا، الاتفاق النووي الإيراني في عنق الزجاجة، فبعدما أرسل الاتحاد الأوروبي في أواخر تموز إلى كل من طهران وواشنطن ما أطلق عليه اسم النص "النهائي" للاتفاق المقترح، ردت إيران "بعدد من التعليقات"، من دون أن تحدد ماهيتها.أما واشنطن فعلقت بالقول : "نحن نراجع هذه التعليقات بجدية".في الحرب الروسية الأوكرانية، مؤشرات إلى تصعيد: السفارة الأميركية في كييف حذرت من أن روسيا قد تضرب منشآت مدنية ومبان حكومية في أوكرانيا في الأيام المقبلة، داعية المواطنين الأميركيين إلى مغادرة أوكرانيا اعتبارا من الآن.وقالت السفارة في رسالة نشرتها على موقعها الالكتروني الثلاثاء: "تملك وزارة الخارجية معلومات مفادها أن روسيا تكثف جهودها لشن ضربات على منشآت مدنية وحكومية في أوكرانيا في الأيام المقبلة".قضاء لبنان متروك لقدره تماما كما فعل أولياء الأمر بأهراءات مرفئه، حيث وقفوا موقف المتفرج والنيران تأكلها إلى أن انهارت صوامع الجزء الشمالي بالكامل فمشوا في جنازتها واجتمعوا على تبعات الفطريات والسموم وأخواتها المنتشرة فوق العاصمة ولحسن حظنا أن الهواء حمل الغبار ناحية البحر بحسب وزارة البيئة، التي حولت شعار "عمول منيح وما تكب بالبحر"، إلى شعار "عمول جريمة وكب بالبحر"، ولا من يحاسب على جريمة تضاف إلى جريمة تعطيل التحقيق العدلي فالقضاة اليوم أعلنوا تمديد فترة الاعتكاف إلى ما شاء تصحيح الرواتب والعدلية أقفلت أبوابها التمييزية والاستئنافية فلا من يدخل إليها مفقود، ولا من يخرج منها مولود وفي ظل سلطة خارجة على القانون،استباحت كل المؤسسات وافتعلت جرائم السرقة في كل الإدارات، وحولت الدولة إلى مزارع سياسية وطائفية ومذهبية و"كل واحد ياخذ حقه بإيدو"، وعلى أرض شريعة الغاب نفسها، ارتفعت روائح الفضائح من عصابة تشكلت بين وزارتي المال والصحة بجريمة اختلاس مزدوجة وكشفت التحقيقات الأولية عن تورط المدعوة شاهيناز ضاهر، وهي موظفة في وزارة المال، في القضية إضافة إلى موقوفين آخرين من شبكة مؤلفة من تسعة أشخاص سرقوا مليارات الليرات في حين قال النائب السابق عاصم عراجي للجديد إن الفضيحة المشتركة بين موظفن من وزارتي المال والصحة كانت ضحيتها مستحقات مالية بالمليارات متأخرة للأطباء مؤشر آخر على اهتراء الدولة وترهلها في هيكلها المالي والصحي قابله وزير صالح وسط حكم طالح ومن إشغال المرافئ في بيروت وطرابلس ومجموع إيراداتها مع مطار بيروت الدولي كشف وزير الأشغال علي حمية عن الملايين من الدولارات دخلت الخزينة خلال شهرين لم تكن تحصلها في أعوام فأين كانت تذهب تلك الإيرادات؟وبدلا من وقف مزاريب السرقة والهدر، لاحقوا جيوب الناس لاستيفاء رسوم رفع الدولار الجمركي قدم وزير الأشغال في حكومة تصريف الأعمال نموذج الإصلاح والتغيير فعلا لا قولا ولو قام كل مسؤول بدوره لما وصلنا إلى جهنم عون، ولا إلى عصفورية ميقاتي وكنا خرجنا من المصحة العقلية التي رمونا فيها إلى مرحلة التعافي ولكن على من نقرأ المزامير، وهناك من يحاضر في العفة أدار العهد على مدى ستة أعوام رئاسية، واستهلك تيار الطاقة ثلاثة عشر عاما وبلا حياء خرج ليقول إن قطع الكهرباء بشكل مقصود وتعطيل خطة الكهرباء وعدم تشكيل الهيئة الناظمة، جريمة ترتكبها الدولة بحق شعبها ورحم الله امرءا عرف حده فوقف عنده مجلس النواب ألغى جلسات اللجان بسبب انقطاع الكهرباء وعدم توافر الفيول فشكرا جبران على حد قول النائب فيصل الصايغ باسيل لم يشكر الصايغ على واجب لكنه زود محركات التشكيل بفيول التعطيل متمترسا خلف رئيس الجمهورية من خلال طرح سحب التكليف من ميقاتي ودعوة مجلس النواب إلى استشارات جديدة لتسمية البديل وهذا ما لا يصرف إلا في دستور العون والصهر أما على أرض الواقع.فلقاء الأربعاء يتجدد غدا بين رئيس الجمهورية ورئيس حكومة تصريف الأعمال وعشية اللقاء أفادت معلومات الجديد أن رئيس الجمهورية كلف النائب أسعد درغام البحث عن شخصية سنية من عكار فيما أوكل التنقيب عن بديل درزي لوزير المهجرين النائب غسان عطالله، على ألا تكون مستفزة لرئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط ومع تأكيد عضو تكتل لبنان القوي النائب فريد البستاني قيام حزب الله بوساطة لخفض السجالات بين باسيل وميقاتي نفى الحزب الأمر على أمل أن يتوافق الرئيسان عون وميقاتي على صيغة حكومية.