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لبنان
إتصالات دولية لتجنّب الفراغ
Lebanon 24
23-08-2022
|
17:19
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كشفت أوساط دبلوماسية على إطلاع واسع عن حركة اتصالات دولية، خلافاً للظاهر، بهدف التوصل إلى عدم وقوع لبنان بالفراغ بعد نهاية العهد، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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المصدر:
اللواء
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