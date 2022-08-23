إتصالات دولية لتجنّب الفراغ

كشفت أوساط دبلوماسية على إطلاع واسع عن حركة اتصالات دولية، خلافاً للظاهر، بهدف التوصل إلى عدم وقوع لبنان بالفراغ بعد نهاية العهد، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".

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