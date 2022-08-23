Advertisement

لبنان

موعد غير مُحَدّد

Lebanon 24
23-08-2022 | 17:34
A-
A+
Doc-P-983637-637968982385950439.jpeg
Doc-P-983637-637968982385950439.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
لم يحدّد مرجع كبير موعداً لوزير مستبعد عن المهام في هذه المرحلة، ولم تُعرف ما هي أسباب الامتناع لتاريخه، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
Advertisement
المصدر: اللواء
مواضيع ذات صلة
وزير الصحة زار مستشفيي حاصبيا ومرجعيون: للعمل يداً بيد في سبيل خدمة المواطن
lebanon 24
24/08/2022 09:26:23 Lebanon 24 Lebanon 24
تحركات إعتراضية متوقعة ومرجعيات خفية تتحكم بقرارات "قوى التغيير"؟
lebanon 24
24/08/2022 09:26:23 Lebanon 24 Lebanon 24
جنبلاط يرفض تسمية بديل عن وزير المهجرين.. إليكم التفاصيل
lebanon 24
24/08/2022 09:26:23 Lebanon 24 Lebanon 24
لافروف يبحث مع وزيرة الخارجية الفرنسية الوضع في أوكرانيا
lebanon 24
24/08/2022 09:26:23 Lebanon 24 Lebanon 24

مرجع

وزير

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
01:52 | 2022-08-24
02:16 | 2022-08-24
02:15 | 2022-08-24
02:07 | 2022-08-24
01:54 | 2022-08-24
01:49 | 2022-08-24
فيديو
lebanon 24
07:55 | 2022-08-23 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website