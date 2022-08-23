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لبنان

هوكشتاين ينتظر الأجوبة

Lebanon 24
23-08-2022 | 22:34
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لا يزال ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية محور الاهتمام والترقب في ظل الغموض الذي يلف موعد زيارة الوسيط الأميركي اموس هوكشتاين الى لبنان ومضمون الرد الإسرائيلي على فحوى الاجتماع الرئاسي الأخير في بعبدا.
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وتشير أوساط رسمية معنية بملف الترسيم لـ"البناء" الى أن "الاتصالات والمفاوضات ستتكثف خلال الأيام المتبقية الفاصلة عن مطلع أيلول للتوصل الى حل لملف الحدود يرضي الجانبين اللبناني والإسرائيلي واحتواء أي تصعيد محتمل وإبعاد شبح الحرب العسكرية"، متوقفة عند "الاتصال المطوّل الذي حصل بين هوكشتاين ونائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب والذي يعكس نوايا وإرادة جدّية بالسعي لحل في أقرب وقت ممكن»، مؤكدة أن الوسيط الأميركي سيتواصل مع بوصعب الأسبوع المقبل لمتابعة المفاوضات للتوصل الى مقاربة موحدة في أول الشهر المقبل. كاشفة أن "الوسيط الأميركي أبلغ بوصعب أنه على تواصل دائم مع المسؤولين الاسرائيليين ويناقش معهم المقترحات اللبنانية وسيأتي بالأجوبة قريباً وهو مستمر بوساطته حتى التوصل الى اتفاق".
وشددت الأوساط على أن الأجواء ليست سلبية وكل التحليلات والمعلومات التي تنشر في وسائل الاعلام والتي تتبنى بعض ما ينشر في الاعلام الاسرائيلي، غير دقيقة ولا تمت الى الواقع بصلة. موضحة أن "لا مهلة محددة لتوقيع اتفاق الترسيم مع العدو الاسرائيلي، لكن المهلة غير مفتوحة، وفي حال وصلنا الى مرحلة أقدم العدو الاسرائيلي الى استخراج الغاز في كاريش من دون ترسيم الحدود وتقديم ضمانات أميركية اوروبية للبنان بالسماح للشركات الاجنبية الثلاث باستمرار التنقيب على الغاز والنفط في البلوكات اللبنانية واستخراجه، فإن الدولة اللبنانية لن تقف مكتوفة اليدين وستتحرك على كافة الصعد وتستخدم كافة الوسائل لتثبيت حقوقها السيادية والدفاع عنها". وأكدت على أن موقف لبنان قوي وموحّد وهذا يربك العدو الاسرائيلي، وبالتالي لبنان لن يسمح لـ"إسرائيل" بدء التنقيب قبل حل الأزمة". وشددت على أن "لبنان أعطى كل الأجوبة للوسيط الأميركي، وبوصعب يضع المسؤولين اللبنانيين بأجواء الاتصالات الجارية".
وشددت أوساط سياسية لـ"البناء" أن "الاسرائيلي سيتجه نحو الحل في نهاية المطاف لسببين: الاول هو الخوف من تهديدات حزب الله بالحرب العسكرية والثاني هو الحاجة الاوروبية للغاز والدفع الاسرائيلي للاستفادة الاقتصادية من هذه الحاجة الاوروبية".
 
وكتبت" الاخبار": بعد  ما أعلنه المكتب الإعلامي لنائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب عن «اتصال مطول مع الوسيط الأميركي أطلع فيه بو صعب على ما توصلت إليه آخر الاتصالات التي أجراها مع المسؤولين الإسرائيليين»، أشارت مصادر مطلعة إلى أن «هوكشتين سيعود إلى المنطقة الأسبوع المقبل»، وأن «هناك اتفاقاً على التوقف عن الكلام والتصريح حتى عودته ليتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود».
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