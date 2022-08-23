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لبنان
"حزب الله" رفع جهوزيته العسكرية منتظراً ساعة الصفر
Lebanon 24
23-08-2022
|
22:52
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كتب رمال جوني في" نداء الوطن": بحسب المعلومات فإن «حزب الله» رفع جهوزيته العسكرية الى 100 بالمئة وينتظر ساعة الصفر، في تأكيد على جدية المقاومة في الدفاع عن نفط لبنان، الذي تحاول اسرائيل سرقته سراً وعلناً. ووفق المعلومات فإن هناك رسائل عسكرية ستوجه مباشرة في ما لو فشلت المفاوضات، حتى ان الرد سيكون سريعاً وبالمباشر. وتضيف المعلومات انه في حال قرر العدو توجيه اي ضربة عسكرية مهما كان حجمها سيكون الرد عليها فوراً وليس كما كان يحصل سابقاً. كل السيناريوات مطروحة هذه الايام، وان كان الجميع ينتظر عودة المبعوث الاميركي آموس هوكشتاين وما سيحمله من رد على الطلب اللبناني، ولا تؤخذ التسريبات الاعلامية للعدو على محمل الجد من الدولة اللبنانية التي تنتظر الجواب الرسمي لتبني على الشيء مقتضاه، خلافا لـ «حزب الله» وتحديداً قيادته العسكرية التي تبدو اكثر جهوزية من ذي قبل.ولا تخفي المعلومات دخول اسلحة نوعية ودقيقة في المعركة ستقلب كل موازين اللعبة، في حال دخلنا الحرب على مضص، وإن كانت مستبعدة في ظل حاجة العدو والغرب كما لبنان للنفط والغاز في هذه المرحلة الدقيقة اقتصادياً حيث ان الغرب بحاجة لغاز التدفئة على ابواب الشتاء. ووفق المصادر فـ»إن الحزب وضع كل السيناريوات والمخططات المطلوبة للمعركة، خلافاً لباقي الحروب حيث كانت تفرض عليه، اما اليوم فهو من يمسك بخيوطها، خاصة وأنه اتم استعداد كل عناصره للمعركة المحتملة».وبحسب المصادر فـ»إن القدرة القتالية لعناصر «حزب الله» ارتفعت على نحو ملحوظ، فالحرب السورية أكسبتهم خبرات قتالية اكبر، وباتوا اكثر شراسة في الدفاع عن حقوق الشعب اللبناني المغتصبة، وهذا ما تدركه اسرائيل جيداً، وتعد للعشرة في اي مغامرة قد تجر نفسها اليها، وإن كانت رفعت من سقف تهديداتها للبنان لكنها لا تعدو كونها مجرد هرطقات في الهواء».
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