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لبنان
مَن كلّف الحريري بالعمل السياسي؟
Lebanon 24
23-08-2022
|
23:06
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أكد مصدر في تيار المستقبل لـ «الأخبار»، أن الرئيس سعد الحريري لا يزال متمسكاً برفض أي دور سياسي علني لتياره في ظل استمرار سريان قراره تعليق العمل السياسي، مشيراً إلى أن هذا الرفض بلغ مستوى منع منسقي المناطق من أداء أي دور محلي تحت أي عنوان. كما أنه لا يرغب في أن يزاول أي شخص من آل الحريري العمل السياسي، باستثناء عمته النائبة بهية الحريري التي أوكل إليها إدارة شؤون العائلة في غيابه. وربما كان هذا أحد الأسباب التي تدفع بالأمين العام للتيار احمد الحريري إلى الشعور بأنه «مطوّق». غير أن «الأمين العام» ربما قدّر ان ابتعاده عن شؤون التيار يفسح في المجال أمام خصومه للتقدم، فارتد إلى الداخل مستفيداً من وفاة نائب رئيس مجلس النواب الأسبق فريد مكاري، ليشارك على رأس وفد مستقبلي رفيع في واجب تقديم العزاء. وبينما وضع خصومه الخطوة في إطار «تسكير الفراغ الذي احدثه بسبب غيابه المستمر»، أكّد مقربون منه أن الوفد شُكّل بتكليف رسمي من الرئيس سعد الحريري.
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