حاولوا الهروب بحراً في عكّار.. الجيش كان بالمرصاد!

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تمكنت دورية من الجيش واستخباراته، بعد عملية رصد ومتابعة، من توقيف عدد من الأشخاص من جنسيات مختلفة داخل مبنى في بلدة ببنين العكارية، كانوا قد جهزوا أمتعتهم للهروب من لبنان بطريقة غير شرعية عبرَ مركب مجهز في المنطقة.وأشار مصدر امني لـ"لبنان 24"، إلى أن المركب كان سينطلق فجر اليوم من مرفأ العبدة، موضحاً أن هؤلاء الأشخاص كانوا بداخل المنزل منذ يومين تقريبًا إلى أن تم توقيفهم.إلى ذلك، عملت فرق الصليب الأحمر على إسعاف عدد منهم ميدانيّاً ونقل 3 آخرين إلى مستشفى الخير في المنية للعلاج.وقد أحيلوا جميعاً إلى القضاء المختص لإجراء المقتضى القانوني بحقهم.