Advertisement

لبنان

حاولوا الهروب بحراً في عكّار.. الجيش كان بالمرصاد!

Lebanon 24
23-08-2022 | 23:44
A-
A+
Doc-P-983676-637969204883456253.jpg
Doc-P-983676-637969204883456253.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تمكنت دورية من الجيش واستخباراته، بعد عملية رصد ومتابعة، من توقيف عدد من الأشخاص من جنسيات مختلفة داخل مبنى في بلدة ببنين العكارية، كانوا قد جهزوا أمتعتهم للهروب من لبنان بطريقة غير شرعية عبرَ مركب مجهز في المنطقة.
Advertisement

وأشار مصدر امني لـ"لبنان 24"، إلى أن المركب كان سينطلق فجر اليوم من مرفأ العبدة، موضحاً أن هؤلاء الأشخاص كانوا بداخل المنزل منذ يومين تقريبًا إلى أن تم توقيفهم.

إلى ذلك، عملت فرق الصليب الأحمر على إسعاف عدد منهم ميدانيّاً ونقل 3 آخرين إلى مستشفى الخير في المنية للعلاج.

وقد أحيلوا جميعاً إلى القضاء المختص لإجراء المقتضى القانوني بحقهم.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:00 | 2022-08-24
04:42 | 2022-08-24
06:00 | 2022-08-24
07:05 | 2022-08-24
07:00 | 2022-08-24
06:57 | 2022-08-24
فيديو
lebanon 24
07:55 | 2022-08-23 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website