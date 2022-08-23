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لبنان

دخلوا لبنان بطريقة غير شرعيّة.. وهذا ما حلّ بهم

Lebanon 24
23-08-2022 | 23:48
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أوقفت دورية من شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي المدعو "ر.أ" على أوتوستراد العبدة - طرابلس داخل "فان" نوع "هيونداي" لنقل الركاب وعلى متنه 16 شخصا من الجنسية السوريّة قد دخلوا لبنان بطريقة غير شرعيّة من منطقة وادي خالد الحدودية، وفق مندوبة "لبنان 24".
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وتم إحالتهم جميعاً إلى القضاء المختص.
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