دخلوا لبنان بطريقة غير شرعيّة.. وهذا ما حلّ بهم

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أوقفت دورية من شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي المدعو "ر.أ" على أوتوستراد العبدة - طرابلس داخل "فان" نوع "هيونداي" لنقل الركاب وعلى متنه 16 شخصا من الجنسية السوريّة قد دخلوا لبنان بطريقة غير شرعيّة من منطقة وادي خالد الحدودية، وفق مندوبة "لبنان 24".وتم إحالتهم جميعاً إلى القضاء المختص.