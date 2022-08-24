أين أصبحَ تيّار "المستقبل"؟

لوحظَ مؤخراً أنّ عدداً من النواب السابقين المُنتمين إلى "تيار المستقبل" باتوا يتحرّكون على أكثر من صعيد مرتبط بالخدمات والإنماء، وقد تبين أن هناك نوعا من التنسيق بينهم وبين بعض النواب الحاليين لتمرير بعض الأفكار إليهم وطرحها في الأروقة السياسية المباشرة.

ووفقاً للمعلومات، فإنّ بعض المقربين من النواب السابقين يقولون خلال تجمّعات اجتماعية إنّ الخروج من النيابة لا يعني توقفاً عن المشاركة في العمل العام وتحديداً الذي يعنى بالشق الخدماتي والاجتماعي.

وفي السياق، تقول مصادر مقرّبة من فريق 14 آذار السابق تعليقاً على وضع "المستقبل": "الإنكفاء السياسي الذي يتزايد يكشف أن تيار أصبح بعيداً عن الملفات الحساسة، وقد انصرفَ إلى تهيئة أرضية ليكون أقرب إلى الناس في مرحلة مفصلية. الأمر هذا قد يكون جيداً ولكن في الوقت نفسه يحتاجُ إلى قوة سياسية لدعمه، وهذه باتت مفقودة الآن".