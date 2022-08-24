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لبنان

جميعهم من جنسية واحدة... إحباط عملية تهريب أشخاص بطريقة غير شرعية في المنية!

Lebanon 24
24-08-2022 | 01:16
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تمكنت دورية من شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي فجر اليوم، من احباط عملية تهريب اشخاص بطريقة غير شرعية في منطقة المنية، وفق مندوب "لبنان 24".

وبالتفاصيل، كانت عملية التهريب ستتم عبر مركب غير شرعي كان سينطلق من "بور طبو" في المنية، ومتوجهاً الى ايطاليا، الا ان دورية من شعبة المعلومات تمكنت من توقيفه قبل انطلاقه.
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وقد أفادت معلومات لـ"لبنان 24" انه تم توقيف 30 شخص جميعهم فلسطينيين، وتم تحويلهم للتحقيق.
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