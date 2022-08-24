Advertisement

لبنان

تحركات إعتراضية متوقعة ومرجعيات خفية تتحكم بقرارات "قوى التغيير"؟

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
24-08-2022 | 01:30
A-
A+
Doc-P-983698-637969267301237358.jpg
Doc-P-983698-637969267301237358.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

يستعد المجتمع المدني وبعض الجمعيات الاهلية للقيام بسلسلة تحركات احتجاجية في حال صدور قرارات المجلس الدستوري بشأن الطعون الانتخابية، على حساب عدد من نواب التغيير والمجتمع المدني ولصالح قوى السلطة والاحزاب الممثلة فيها، وفق ما يقول مصدر معني في فريق "نوّاب التغيير".

وبحسب المصدر" فإن نواب المجتمع المدني لا يتعاملون مع ما يسرّب في الاعلام لكنهم ينتظرون القرار الرسمي الذي سيصدر عن المجلس  الدستوري ليبنوا على الشيء مقتضاه".

ويضيف المصدر"أن التحركات التي قد تحصل ستستهدف القوى السياسية وقوى السلطة، وليس المؤسسات الدستورية والقضائية، على اعتبار ان أصل الازمة والتزوير  هي الاحزاب السياسية.

وفي سياق متصل يسحل بين فترة واخرى، تراشق "النواب التغييريين في ما بينهم باتهامات بالاصطفاف السياسي، إذ إن بعضهم بات يراعي فريقاً سياسياً على حساب فريق اخر في بعض الملفات، من دون الالتفات الى المصلحة الوطنية، كما يقول مصدر مراقب.

واعتبرت مصادر من داخل "قوى التغيير" أن الامل في توحّدها بات شبه معدوم، خصوصاً وأنه بدا واضحاً أن لمعظم الاعضاء مرجعيات سياسية خفيّة تتحكم بقراراتهم ويعودون اليها كلما اشتدّت رياح الاستحقاقات في البلاد.

Advertisement
المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:00 | 2022-08-24
04:42 | 2022-08-24
06:00 | 2022-08-24
07:05 | 2022-08-24
07:00 | 2022-08-24
06:57 | 2022-08-24
فيديو
lebanon 24
07:55 | 2022-08-23 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website