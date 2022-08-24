Advertisement

لبنان

الكتائب والقوات.."تقدم بسيط"

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
24-08-2022 | 01:45
A-
A+
Doc-P-983701-637969275108932358.jpg
Doc-P-983701-637969275108932358.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

لم تعد العلاقة بين حزب "الكتائب اللبنانية" وحزب "القوات اللبنانية"  بالسوء الذي كانت عليه في الاشهر الماضية وتحديدا قبيل الانتخابات النيابية الاخيرة، بل إن تحسنا نسبيا قد طرأ على مسار التواصل بين الطرفين في الاسابيع الاخيرة.

وتقول مصادر مطلعة ان التواصل بات شبه دائم بين الحزبين من دون ان يعني ذلك انهما توصلا لتفاهمات سياسية عميقة لكنهما تخطيا مرحلة الخلاف والمقاطعة التي كانت تسيطر على علاقتهما خلال مرحلة طويلة سابقة.

وتشير المصادر الى "أن الطرفين يحاولان تحسين علاقتهما لكن "القوات اللبنانية" مهتمة  بتطهير هذا التفاهم بشكل اسرع  نظرا للاستحقاقات السياسية والدستورية الداهمة".

Advertisement
المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:00 | 2022-08-24
04:42 | 2022-08-24
06:00 | 2022-08-24
07:05 | 2022-08-24
07:00 | 2022-08-24
06:57 | 2022-08-24
فيديو
lebanon 24
07:55 | 2022-08-23 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website