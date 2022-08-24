الكتائب والقوات.."تقدم بسيط"

لم تعد العلاقة بين حزب "الكتائب اللبنانية" وحزب "القوات اللبنانية" بالسوء الذي كانت عليه في الاشهر الماضية وتحديدا قبيل الانتخابات النيابية الاخيرة، بل إن تحسنا نسبيا قد طرأ على مسار التواصل بين الطرفين في الاسابيع الاخيرة.

وتقول مصادر مطلعة ان التواصل بات شبه دائم بين الحزبين من دون ان يعني ذلك انهما توصلا لتفاهمات سياسية عميقة لكنهما تخطيا مرحلة الخلاف والمقاطعة التي كانت تسيطر على علاقتهما خلال مرحلة طويلة سابقة.

وتشير المصادر الى "أن الطرفين يحاولان تحسين علاقتهما لكن "القوات اللبنانية" مهتمة بتطهير هذا التفاهم بشكل اسرع نظرا للاستحقاقات السياسية والدستورية الداهمة".