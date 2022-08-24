قلم نفوس سير - الضنية خارج الخدمة اليوم لهذا السبب!

أفاد مندوب "لبنان 24" أن قلم نفوس سير - الضنية لم يفتح ابوابه، صباح اليوم، امام المواطنين بسبب انقطاع مادة المازوت عن المولد الذي يغذي المبنى وبالتالي توقف معاملات المواطنين لحين تأمين المازوت.

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