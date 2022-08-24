عون عرض مع ميقاتي تطورات تشكيل الحكومة ومكتب رئيس الحكومة ينفي

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صدر عن مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية البيان الاتي:عرض رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مع رئيس مجلس الوزراء الرئيس المكلف تشكيل الحكومة نجيب ميقاتي خلال استقباله له صباح اليوم في قصر بعبدا، التطورات المتصلة بتشكيل الحكومة الجديدة. وتم بحث مختلف المعطيات المرتبطة بعملية التشكيل على ان يستكمل التشاور في وقت لاحق.وبعد انتهاء اللقاء، غادر الرئيس ميقاتي القصر الجمهوري مكتفياً بالقول للصحافيين :" للبحث صلة".ولاحقا صدر عن المكتب الاعلامي لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي الاتي:ان دولة الرئيس نجيب ميقاتي لم يدل باي كلام او تعليق ، لدى خروجه من لقائه مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون اليوم ، وما ذكرته احدى وسائل الاعلام ويتم تناقله غير صحيح على الاطلاق . فاقتضى التوضيح