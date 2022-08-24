سؤال برسم بيئة "المقاومة": هل تريدون غازًا متأخرًّا أم حربًا متقدّمة؟

لو حاولنا أن نجري إستفتاء نزيهًا في كل لبنان، وبالأخصّ في جنوب لبنان، الذي يعيش هذه الأيام أجواء حرب مرتقبة، حول رأي الناس في أمر إستخراج النفط ولو متأخرّا أو تفضيلهم الحرب، لأختاروا "الغاز ولو بعد حين"، لأن الذي "لم يذق المغراية لا يعرف شو الحكاية".

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فأهل الجنوب، وعلى رغم إنتماء معظمهم إلى بيئة "المقاومة"، إقتناعًا أو حياءً، "قد ذاقوا المغراية" في "حرب تموز"، وتهجّر كثيرون منهم إلى المناطق الداخلية، التي لم تسلم هي أيضًا من العدوان الإسرائيلي وحقده، فلاقى هؤلاء الذين هّجّروا ترحابًا من قبل جميع اللبنانيين في مختلف المناطق، وبالأخص في مناطق الجبل، بشقّيه الدرزي والمسيحي، وفُتحت لهم القلوب قبل الأبواب.

ولكن إذا وقعت الحرب اليوم أو بعده بقليل فأي مصير سيلقاه أهل الجنوب، الذين يسألون المروجّين للحرب: هل تعتقدون أننا نملك ثمن "تنكة بنزين" لكي ننتقل من قرانا إلى الداخل اللبناني، وإذا توافرت لنا إمكانية التنقّل الآمن والسليم، فهل نجد من يستقبلنا في مثل هذه الظروف المعيشية الصعبة؟

أسئلة مشروعة يطرحها الجنوبيون على أنفسهم اليوم، وهم مع المقاومة قلبًا وقالبًا. ولذلك فهم سيختارون إنتظار الغاز والنفط الآتيين، ولو بعد حين، على ان يعود بهم الزمن ست عشرة سنة إلى الوراء، ويعيشوا الأجواء نفسها التي عاشوها، إن لم يكن اسوأ.

المؤشرات السياسية وكذلك المعطيات الحسّية تقول أن إتفاق ترسيم الحدود بين لبنان والعدو الإسرائيلي، بوساطة أميركية، آت لا محال. وهذا ما يؤكدّه المفاوض الأميركي آموس هوكشتاين نفسه، سواء من خلال أحاديثه الإعلامية، أو من خلال الإتصالات التي يجريها مع أصدقائه اللبنانيين.

ولكن دون التوصّل إلى إتفاق نهائي صعوبات لوجستية وسياسية، ومنها ما له علاقة بالوضع الإسرائيلي الداخلي، ومنها ما له علاقة بموقف واشنطن من السياسة التي يتّبعها الرئيس ميشال عون والمؤيدّة للعمل المقاوم، والذي يشكّل لها رافعة مسيحية مهمّة من خلال موقعه الرسمي أولًا، ومن خلال موضعه المعنوي على رأس كتلة نيابية مسيحية وبيئة مسيحية شعبية وازنة ثانيًا.

ولذلك فإن التوصّل إلى أي حل ممكن على صعيد ترسيم الحدود لن يتّم بالطبع قبل 31 تشرين الأول المقبل. وهذا الأمر يحرج الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله، الذي سبق أن ألزم نفسه بـ"مواقيت أيلولية"، حين تحدّث عن إحتمال الذهاب إلى خيار التصعيد في حال لمس أن الإسرائيليين، ومن ورائهم الأميركيين، يماطلون ويضيّعون الوقت.

فإذا لم يعد هوكشتاين في أوائل أيلول بردّ إسرائيلي إيجابي على الطرح اللبناني فهل سيقرع السيد نصرالله طبول الحرب، وهل بيئته مهيأة أولًا لمثل هكذا مغامرة، وهل لبنان على إستعداد ليعود مئة سنة إلى الوراء بحسب المزاعم والتهديدات الإسرائيلية، أم أن المسؤولين اللبنانيين أو بعضًا منهم لم يقصرّوا في هذا الأمر، إذ أعادونا إلى زمن "الطنبر" وزمن "بابور الكاز" وزمن "القنديل بو فتيلة".

ما قاله السيد نصرالله أمس الأول عن أن من إنتظر عشر سنوات في إمكانه إنتظار عشرة أيام إضافية يؤكد أن لملف المحادثات النووية بين أميركا وإيران تأثيرًا كبيرًا على ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل...