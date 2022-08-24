Advertisement

لبنان

غض نظر من أجل استمرارية عمل البلديات

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
24-08-2022 | 02:45
A-
A+
Doc-P-983709-637969285739950299.jpg
Doc-P-983709-637969285739950299.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

الجمود السياسي وإشتداد الأزمة الإقتصادية عاملان مؤثران في العمل البلدي في لبنان، وظهر جلياً هذا الصيف تعثُر البلديات الصغيرة منها وحتى الكبيرة، إضافة الى تأخر وزارة المالية في تحويل مستحقات البلديات من عائدات الصندوق البلدي المستقل .

من هنا أتت محاولات وإقتراحات بعض البلديات الى تخطي قانونها والعمل على إستثمارات تجارية وسياحية، كلّ منها بحسب مقومات نطاقها الجغرافي، وذلك من أجل سد الفجوة المالية التي تعاني منها هذه البلديات والتي وصلت الى حد إنعدام القدرة التشغيلية للكادر الإداري وجهازي الشرطة والحرس.

وأشار مصدر مطلع الى "ان الوزارات المعنية ستكون متساهلة مع هذه الظواهر لفترة محدودة من أجل ديمومة هذه البلديات".

Advertisement
المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:00 | 2022-08-24
04:42 | 2022-08-24
06:00 | 2022-08-24
07:05 | 2022-08-24
07:00 | 2022-08-24
06:57 | 2022-08-24
فيديو
lebanon 24
07:55 | 2022-08-23 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website