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لبنان

بشأن البنزين.. هذا ما سيجري عند الـ12 ظهراً

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
24-08-2022 | 02:25
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يُعقد اليوم عند الساعة 12 ظهراً اجتماعٌ في الحازمية لعددٍ من النقابات المعنية بقطاع المحروقات، وذلك للتباحث بآخر المُستجدات المرتبطة بأزمة المحروقات التي برزت فجأة.

ووفقاً للمعلومات، فإنه ستصدرُ عن هذا الاجتماع مواقف حاسمة وحازمة من النقابات بشأن ما آلت إليه الأوضاع في قطاع المحروقات.

وفي السياق، قالت مصادر في قطاع النفط لـ"لبنان24" إنّ "هناك امتعاضاً لدى النقابات مما حصلَ يوم أمس، إذ كان مُنتظراً صدور جدولٍ لأسعار المحروقات، إلا أن وزارة الطاقة لم تُقدم على ذلك فجأة"، وأضافت: "هناك مشكلة حاصلة في السوق ووزارة الطاقة أرجأت التسعير.. لماذا؟ هل من أحد عرف السبب؟ المحطات تتكبد الخسائر فيما الأسعار تشهدُ الكثير من التلاعب".

مع هذا، فقد أشارت المصادر إلى أنه من المُنتظر، اليوم الأربعاء، صدور جدولٍ جديد لأسعار المحروقات، مشيرة إلى أن "الأمور غير معروفة حتى الآن بهذا الصدد".

وختمت: "نخشى أن يتكرّر سينايو الأمس بشأن الجدول، ولهذا يجب الانتظار".

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المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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خاص "لبنان 24"

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