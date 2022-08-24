الكرة في ملعب "دولار الموازنة"... جلسة تشريعية قريباً؟

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شدد النائب ميشال موسى على أن "الخيار الأنسب هو تكليف حكومة جديدة للحاجة الملحة لها لمواكبة الملفات كافة، كترسيم الحدود البحرية والاتفاق مع صندوق النقد الدولي".واعتبر موسى في حديث الى "صوت كل لبنان" أن "المطلوب اليوم هو تنازلات من جميع الافرقاء وتأليف حكومة أياً تكن الفترة الفاصلة عن الاستحقاق الرئاسي تداركاً لأي إشكاليات او اجتهادات دستورية متضاربة".وأشار الى أن "الرئيس نبيه بري يسهل عملية التأليف بقدر الإمكان وهو على استعداد للسير بأي صيغة حكومية يتفق عليها الرئيسان ميشال عون ونجيب ميقاتي، وقال إن "الخيارات المطروحة عديدة والتواصل بين الافرقاء موجود للوصول الى الحل المناسب لإنقاذ البلاد".ولفت موسى إلى أنه "لا صيغ حلول نهائية، وانما اعتماد على الصيغ الماضية التي قد تدخل عليها تعديلات بشكل او بآخر".ورأى ان "لا معنى لأي جلسة تشريعية يدعو اليها الرئيس بري، طالما ان ليس هناك ملفات لتدرس"، وقال: "إذا تم الاتفاق على تسعيرة للدولار في الموازنة، فالرئيس بري جاهز للدعوة الى جلسة تشريعية في اليوم الثاني"، مشدداً على أن "الدولار الجمركي هو أحد أهم أسباب تأليف حكومة كاملة الاوصاف في أسرع وقت ممكن".