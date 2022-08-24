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لبنان

نائب "عونيّ" يتحدّث عن الفراغ الرئاسي.. هذا ما قاله

Lebanon 24
24-08-2022 | 02:55
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رأى النائب سليم عون أن "حصول لقاء بعبدا اليوم، هو نتيجة آراء خارجية وداخلية تحفز على احداث اختراق في المساعي الجارية لتأليف حكومة مكتملة المواصفات تجنبنا الوصول الى الفراغ"، وقال: "البعض اعتبر ان بإمكانه فرض شروطه على التيار الوطني الحر في نهاية عهد الرئيس ميشال عون باعتبار التأليف اليد التي توجعنا، الا انه تبين ان ذراع التيار لا تلوى بهذه الطريقة".
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,في حديث الى اذاعة "صوت كل لبنان"، اعتبر عون أن "المطالبة الملحة بتأليف حكومة جديدة كاملة الصلاحيات والمواصفات الدستورية، تأتي تحسباً للفراغ الرئاسي المتوقع وخشيةً من ان تطول فترته". 

وعن لقاء بين الرئيسين عون وميقاتي، وضعه "في إطار تبادل الطروحات والبحث عن النقاط المشتركة، وقال: "في حال صفت النوايا سنصل الى حل".

ورداً على سؤال عما إذا كان الرئيس عون قد يتجه الى خيار مطالبة المجلس النيابي بسحب التكليف من الرئيس المكلف، أشار الى انه "احتمال وارد من ضمن خيارات اخرى نأمل الا نصل اليها".
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