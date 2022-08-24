عنّف ابنه القاصر بطريقة وحشية.. وهذا كان مصيره

Advertisement

بعد أن توافرت معلومات لدى شعبة المعلومات في قوى الأمن الدّاخلي حول إقدام أحد الأشخاص على تعنيف ابنه القاصر بطريقة وحشية في إحدى قرى قضاء جزين، باشرت قطعات الشّعبة المختصّة استقصاءاتها وتحريّاتها إلى أن تثبّتت من حصول الحادثة في بلدة الشواليق، بحيث تبيّن أن المدعو:م. ب. (من مواليد عام ١٩٨٥، سوري الجنسية) قام بتعنيف ابنه القاصر (أ. ب. من مواليد عام ۲۰۰۹)بتاريخ 19-8-2022، داهمت دوريّة من الشّعبة منزل المشتبه به وأوقفته، ووثّقت بالصّور آثار التعذيب والتعنيف، بحسب ما ذكرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في بيان.بالتحقيق مع الوالد المُعنِّف، اعترف بما نُسب إليه لجهة قيامه بجلد ابنه بواسطة خرطوم مياه.أجري المقتضى القانوني بحقّه، وأودع المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص.