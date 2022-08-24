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لبنان

شخصان "يدخلان التاريخ" بسبب "نصرالله".. من هُما؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
24-08-2022 | 03:30
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خلال آخر خطابين له قبل أيامٍ قليلة، أصرّ الأمينُ العام لـ"حزب الله" السيّد حسن نصرالله على توجيه تحيّة إلى الشاب اللبناني شربل أبو ضاهر الذي رفض مواجهة لاعبٍ إسرائيليّ خلال بطولة للفنون القتالية في أبوظبي.

كذلك، أصرّ نصرالله أيضاً على توجيه تحيّة أخرى خلال آخر خطابٍ له في الضاحية الجنوبية، للشابة ناديا فوّاز التي انحسبت أيضاً من بطولة للشطرنج في أبوظبي، رفضاً لمواجهة مُنافسٍ إسرائيلي أيضاً.

في الواقع، بات أبو ضاهر وفوّاز في عداد الشخصيات التي "دخلت التاريخ" في لبنان من خلال الموقف الذي عبّرا عنه خلال بطولات دوليّة. أما الأمر الأهم الذي رآه بعض المراقبين هو التهنئة من نصرالله، وهي خطوة بحد ذاتها جعلت أبو ضاهر وفوّاز يبرزان كرمزيْنِ للشباب اللبناني.

مع هذا، فقد تبين أنه كان هناك إصرارٌ من "حزب الله" على دعوةِ أبو ضاهر إلى حفل اختتام فعاليات الـ"40 ربيعاً" الذي شهدتهُ الضاحية الجنوبية قبل يومين، والذي تحدث فيه نصرالله عن المرحلة المقبلة للحزب.

ووفقاً للمعلومات، فقد تمّت دعوة أبو ضاهر من قبل مسؤولين رفيعي المستوى في الحزب، وكان هناك إصرارٌ على أن يحضر مع عائلتهِ في الصفوف الأمامية إلى جانب المسؤولين والسياسيين، وقد بدا ذلك ظاهراً وواضحاً خلال الاحتفال.

 

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المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

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خاص "لبنان 24"

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