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لبنان

نائب متنيّ في وزارة الداخلية...

Lebanon 24
24-08-2022 | 03:07
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زار عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب رازي الحاج، وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال بسام مولوي في الوزارة، وبحث معه في قانون الشراء العام الجديد والصعوبات التي تواجهها البلديات في تطبيقه وكيفية معالجته. 
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كما كان عرض للوضع الأمني في البلاد.
المصدر: الوكالة الوطنية
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