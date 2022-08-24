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لبنان

لقاء بين نصرالله وقيادي فلسطيني بارز... ماذا بحث؟

Lebanon 24
24-08-2022 | 03:15
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إستقبل الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله، الأمين العام لـ "حركة الجهاد الإسلامي" في فلسطين زياد نخالة.

وأفاد بيان عقب اللقاء بأنه جرى عرض للأحداث الأخيرة في قطاع غزة والضفة الغربية، وأجرى الطرفان "تقييما للمعركة التي ‏حصلت مع العدو الإسرائيلي على كل المستويات الميدانية والسياسية والإعلامية، كما بحثا في مختلف ‏المستجدات السياسية في المنطقة والأدوار المتوقعة من مختلف الأطراف في محور المقاومة خلال ‏المرحلة المقبلة". ‏
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المصدر: الوكالة الوطنية
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