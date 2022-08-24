هبة أميركية للجيش... إليكم ما تسلّمه



أعلنت قيادة الجيش في بيان، ان "اللواء اللوجستي تسلم عبر مرفأ بيروت 150 آلية هامفي مقدمة هبة من السلطات الأميركية، وذلك ضمن برامج المساعدات الأميركية المخصصة للجيش اللبناني".





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