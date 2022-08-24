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لبنان

هبة أميركية للجيش... إليكم ما تسلّمه

Lebanon 24
24-08-2022 | 03:35
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أعلنت قيادة الجيش في بيان، ان "اللواء اللوجستي تسلم عبر مرفأ بيروت 150 آلية هامفي مقدمة هبة من السلطات الأميركية، وذلك ضمن برامج المساعدات الأميركية المخصصة للجيش اللبناني".

 
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المصدر: الوكالة الوطنية
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