إرتفاع إضافي بأسعار المحروقات... كم بلغ؟

أصدرت وزارة الطاقة والمياه، الجدول الجديد لأسعار المحروقات، وجاءت على الشكل التالي:

البنزين 95 أوكتان: 592000 (+1000)

البنزين 98 أوكتان: 605000 (+1000)

Advertisement

المازوت: 710000 (+13000)

الغاز: 335000 (000)