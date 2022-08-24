وزير الطاقة: نرحّب بهبة الفيول الإيراني

أوضح وزير الطاقة وليد فياض لـ"العربية.نت" أن "الفيول الإيراني إذا ما أتى فهو هبة، ولا تخضع بالتالي للعقوبات".



كما أضاف: "كما فهمت خلال لقاءاتي مع مسؤولين أميركيين أن الهبات المجانية لا يترتب عليها عقوبات"، قائلاً: "نحن نرحّب بالهبة الإيرانية لأنها ستساعدنا في زيادة ساعات التغذية بالتيار الكهربائي".

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وأردف أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أبلغ السفير الايراني في لبنان خلال زيارته في السرايا الحكومي بضرورة أن يتطابق الفيول الايراني مع مواصفات معامل الكهرباء في لبنان، لافتاً إلى أنه "عندها اقترح السفير الإيراني تشكيل وفد رسمي لبناني لزيارة طهران للبحث في مواصفات الفيول والكميات المطلوبة".



كما ذكر أنه أرسل إلى السفارة الإيرانية في بيروت كتاباً بمواصفات الفيول التي يحتاجها لبنان.



وكشف أن الوزارة تتواصل أيضاً مع الحكومة الجزائرية لتأمين فيول للكهرباء، ومن المرتقب أن تكون هناك زيارة للجزائر للبحث في الموضوع".

(العربية)