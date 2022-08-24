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لبنان

جولة لأمن الدولة على أفران طرابلس

Lebanon 24
24-08-2022 | 04:28
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جال وفد من جهاز أمن الدولة مع مراقبي حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد على الافران في مدينة طرابلس، وتم تنبيها بضرورة الإلتزام لناحية الكمية والإنتاج والوزن وعدم الإحتكار وتأمين حاجات المنطقة، وفق مندوبة "لبنان 24".
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