بيان مهم لمكتب وزير العمل.. هذا ما جاء فيه!

أفاد مكتب وزير العمل في حكومة تصريف الاعمال مصطفى بيرم في بيان، أن "معالي وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي قد تبنى مطالعة وزير العمل في ما يتعلق بزيادة الأجرة اليومية للعاملين بالفاتورة في البلديات وعممها على كل محافظات لبنان وبلدياتها".

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