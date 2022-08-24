تصادم بين 3 سيارات في خلدة... ماذا في تفاصيل حادث السير؟

أفادت غرفة "التحكم المروري" عن وقوع حادث تصادم بين 3 مركبات في محلة جسر خلدة باتجاه أنفاق المطار.

وأشارت إلى أنّ الاضرار مادية، فيما حركة المرور كثيفة في المحلة.