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لبنان

تصادم بين 3 سيارات في خلدة... ماذا في تفاصيل حادث السير؟

Lebanon 24
24-08-2022 | 05:27
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أفادت غرفة "التحكم المروري" عن وقوع حادث تصادم بين 3 مركبات في محلة جسر خلدة باتجاه أنفاق المطار.
 
 
وأشارت إلى أنّ الاضرار مادية، فيما حركة المرور كثيفة في المحلة.
 
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