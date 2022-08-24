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لبنان

الحرارة إلى إرتفاع إضافيّ في الأيّام المقبلة... وتحذير من هذا الخطر!

Lebanon 24
24-08-2022 | 05:20
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا صافيا الى قليل الغيوم مع إرتفاع ملموس في درجات الحرارة بخاصةً في المناطق الجنوبية وفي مدينة بيروت مع انخفاض بنسبة الرطوبة على الجبال، مما يزيد من احتمال حدوث حرائق في المناطق الحرجية.
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وجاء في النشرة الاتي:

- الحال العامة: طقس صيفي رطب ومعتدل الحرارة يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط حتى يوم غد الخميس، حيث يتأثر لبنان بكتل هوائية وتستمر خلال الأيام المقبلة وتبلغ ذروتها بداية الأسبوع المقبل حيث تتخطى درجات الحرارة معدلاتها الموسمية حوالي ال ٤ درجات.
معدل درجات الحرارة لشهر آب على الساحل يتراوح ما بين  25 و33 درجة.
نحذر من خطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية والداخلية.

- الطقس المتوقع في لبنان:
الأربعاء:
 
غائم الى غائم جزئياً دون تعديل يذكر في درجات الحرارة مع نسبة رطوبة مرتفعة تؤدي الى تشكل الضباب بشكل كثيف أحياناً على المرتفعات مع احتمال تساقط الرذاذ بشكل متفرق على الجبال خلال الفترة الصباحية.

الخميس:
 
صافٍ الى قليل الغيوم مع إرتفاع ملموس في درجات الحرارة بخاصةً في المناطق الجنوبية وفي مدينة بيروت مع انخفاض بنسبة الرطوبة على الجبال، مما يزيد من احتمال حدوث حرائق في المناطق الحرجية.

الجمعة: 
 
قليل الغيوم مع إرتفاع إضافي وطفيف في درجات الحرارة حيث تصبح فوق معدلاتها الموسمية وبقاء نسبة الرطوبة منخفضة ورياح ناشطة أحياناً لذا يتم التحذير من خطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية.

السبت:
 
 قليل الغيوم اجمالاً مع استمرار درجات الحرارة بالارتفاع والتي تتخطى معدلاتها الموسمية مع رياح ناشطة أحياناً وظهور طبقات من الغبار في الاجواء، يبقى خطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية وينصح من عدم التعرض لاشعة الشمس والاكثار من شرب المياه.

- الحرارة على الساحل من 26 الى 33 درجة ، فوق الجبال من 18 الى 25 درجة، في الداخل من 18 الى 34 درجة.

- الرياح السطحية: غربية الى شماليةغربية نهاراً ، شمالية شرقية ليلاً، سرعتها بين 10و 25 كلم/س.
- الانقشاع:  متوسط على الساحل ، يسوء أحياناً على المرتفعات بسبب الضباب الكثيف.
- الرطوبة النسبية على الساحل:  بين  60 و80%.
- حال البحر:  منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 30 درجة.
- الضغط الجوي:  757 ملم زئبق
- ساعة شروق الشمس:  06,06
- ساعة غروب الشمس:  19,15
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