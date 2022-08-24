الحرارة إلى إرتفاع إضافيّ في الأيّام المقبلة... وتحذير من هذا الخطر!



Advertisement وجاء في النشرة الاتي:



- الحال العامة: طقس صيفي رطب ومعتدل الحرارة يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط حتى يوم غد الخميس، حيث يتأثر لبنان بكتل هوائية وتستمر خلال الأيام المقبلة وتبلغ ذروتها بداية الأسبوع المقبل حيث تتخطى درجات الحرارة معدلاتها الموسمية حوالي ال ٤ درجات.

معدل درجات الحرارة لشهر آب على الساحل يتراوح ما بين 25 و33 درجة.

نحذر من خطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية والداخلية.



- الطقس المتوقع في لبنان: توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا صافيا الى قليل الغيوم مع إرتفاع ملموس في درجات الحرارة بخاصةً في المناطق الجنوبية وفي مدينة بيروت مع انخفاض بنسبة الرطوبة على الجبال، مما يزيد من احتمال حدوث حرائق في المناطق الحرجية.وجاء في النشرة الاتي:- الحال العامة: طقس صيفي رطب ومعتدل الحرارة يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط حتى يوم غد الخميس، حيث يتأثر لبنان بكتل هوائية وتستمر خلال الأيام المقبلة وتبلغ ذروتها بداية الأسبوع المقبل حيث تتخطى درجات الحرارة معدلاتها الموسمية حوالي ال ٤ درجات.معدل درجات الحرارة لشهر آب على الساحل يتراوح ما بين 25 و33 درجة.نحذر من خطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية والداخلية.- الطقس المتوقع في لبنان:

الأربعاء:

غائم الى غائم جزئياً دون تعديل يذكر في درجات الحرارة مع نسبة رطوبة مرتفعة تؤدي الى تشكل الضباب بشكل كثيف أحياناً على المرتفعات مع احتمال تساقط الرذاذ بشكل متفرق على الجبال خلال الفترة الصباحية.



الخميس:

صافٍ الى قليل الغيوم مع إرتفاع ملموس في درجات الحرارة بخاصةً في المناطق الجنوبية وفي مدينة بيروت مع انخفاض بنسبة الرطوبة على الجبال، مما يزيد من احتمال حدوث حرائق في المناطق الحرجية.



الجمعة:

قليل الغيوم مع إرتفاع إضافي وطفيف في درجات الحرارة حيث تصبح فوق معدلاتها الموسمية وبقاء نسبة الرطوبة منخفضة ورياح ناشطة أحياناً لذا يتم التحذير من خطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية.



السبت: