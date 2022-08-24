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لبنان

التصريح عن الضريبة على القيمة المضافة... بيان لوزير المالية

Lebanon 24
24-08-2022 | 05:33
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صدر عن المكتب الاعلامي لوزير المالية  في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل،  التالي:
 
أصدر وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل قراراً مدّد بموجبه حتى تاريخ 31/8/2022 ضمناً، مهلة تقديم التصريح الدوري للضريبة على القيمة المضافة عن الفصل الثاني من سنة 2022 وتأدية الضريبة على القيمة المضافة الناتجة عنها،
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وتقديم طلبات الاسترداد التي تقدم في خلال مهلة التصريح عن هذا الفصل.
ويأتي هذا القرار بغية إتاحة الفرصة أمام المكلّفين للالتزام بالمتوجب عليهم تفادياً من أن تطالهم الغرامات. 
 
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