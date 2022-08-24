التصريح عن الضريبة على القيمة المضافة... بيان لوزير المالية

صدر عن المكتب الاعلامي لوزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل، التالي:

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أصدر وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل قراراً مدّد بموجبه حتى تاريخ 31/8/2022 ضمناً، مهلة تقديم التصريح الدوري للضريبة على القيمة المضافة عن الفصل الثاني من سنة 2022 وتأدية الضريبة على القيمة المضافة الناتجة عنها،وتقديم طلبات الاسترداد التي تقدم في خلال مهلة التصريح عن هذا الفصل.ويأتي هذا القرار بغية إتاحة الفرصة أمام المكلّفين للالتزام بالمتوجب عليهم تفادياً من أن تطالهم الغرامات.